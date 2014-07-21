Экс-тренер сборной Нидерландов предлагает бойкотировать ЧМ по футболу-2018 в России
Бывший футболист - голландец Джон ван 'т Схип (John van ’t Schip), который сейчас тренирует футбольную команду в Австралии, призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России в 2018 году.
Об этом он написал в своей страничке в Твиттере.
"Я призываю KNVB (Королевская футбольная ассоциация Нидерландов), правительство Нидерландов и FIFA бойкотировать бойкотировать чемпионат мира по футболу в России в 2018 году", - написал ван 'т Схип.
Читайте такжеКерри: Система ПВО, которая сбила "Боинг", попала к сепаратистам из РоссииДжон ван 'т Схип - бывший игрок Аякса и Дженоа, сборной Нидерландов. В качестве тренера возглавлял сборную (2004-2008), "Аякс", "Твенте", мексиканскую "Гвадалахару", сейчас тренирует футбольную команду "Мельбурн" в Австралии.
Напомним, среди жертв катастрофы рейса МН17 - граждане как Нидерландов, так и Австралии. Австралия подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по катастрофе самолета над Украиной.
Ik zeg oproep aan @KNVB Ned. Regering en #FIFA om #WK2018 in Rusland te #boycotten!! #MH017
- john van't schip (@johnvantschip7) July 20, 2014