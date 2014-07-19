Премьер-министр Турции: Боинг-777 сбила Россия

Премьер-министр Тайип Эрдоган заявил, что пассажирский самолет "Боинг-777" был сбит Россией.

Об этом он заявил во время выступления на митинге его сторонников в Бурсе, сообщает Украинская правда со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Эрдоган заявил, что пассажирский самолет был сбит ракетой, которую выпустили россияне.

"Что было в том самолете? Сбивается самолет, летящий из Голландии в Малайзию. Что за подход? Что за понятие? А собирались строить мир во всем мире?" - сказал он.

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"Получается, если я сильный, то как я хочу, так стреляю ... Свою силу вы можете использовать, но помните, что ловушки есть еще большие ловушки. Однажды можно в нее самому попасть", - подчеркнул турецкий премьер.

Как известно, 17 июля в Донецкой области потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines "Боинг-777". По данным авиакомпании, на борту самолета находилось 298 человек: 15 членов экипажа и 283 пассажира.

На борту авиалайнера находились 192 гражданина Нидерландов (один из них имел двойное гражданство Нидерланды/США), 44 малайзийца (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 австралийцев, 12 индонезийцев (среди них один младенец), 10 британцев (один из них имел двойное гражданство Великобритания/ЮАР), четыре немца, четыре бельгийца, три филиппинца, один канадец и один гражданин Новой Зеландии.

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По данным украинских силовиков, самолет сбили с установки "Бук" террористы, которых снабжает оружием Россия.

Разведка США пришла к выводу, что Boeing 777 "Малазийских авиалиний", скорее всего, сбили пророссийские сепаратисты.

19 июля стало известно, что вооруженные боевики, угрожая физической расправой, заставили спасателей погрузить тела 34 погибших на свой автомобиль с целью доставки тел в Донецк.