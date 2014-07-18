Батальон "Донбасс": террористы поставляют оружие в машинах с хлебом

Поэтому на блокпостах поставщикам хлеба в Горловку и Артемовск уделяют особое внимание. На подъездах в город этот транспорт осматривают особенно тщательно, сообщает радио "Свобода".

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"У нас эта информация появилась несколько дней назад. Она достоверна и мы в ней уверены. Первоочередное внимание уделяется автомобилям, которые перевозят хлеб и хлебобулочные изделия. Конкретнее - те, которые идут в направлении Горловки и из Горловки", - рассказал командир 2-й роты батальона "Донбасс" с позывным Жак.

Сейчас работа горловского блокпоста проходит в состоянии первой боевой готовности, поскольку именно этот блокпост боевики обстреливают из гранатометов почти каждую ночь.