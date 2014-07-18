Террористы обстреляли российское Куйбышево, РФ открыла ответный огонь по силам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Вчера из района населенных пунктов Мариновка, Дмитровка и Степановка террористы обстреляли территорию Российской Федерации, в частности, населенный пункт Куйбышево. В ответ российские войска открыли огонь по позициям сил АТО вблизи границы. Два артиллерийских снаряда разорвались в непосредственной близи от пункта пропуска «Мариновка», - заявил он.

Читайте такжеНа Луганщине террористы обстреливают Рубежное«В 18.20 в районе этого же пункта пропуска зафиксирован обстрел паромной переправы двумя минометными расчетами с территории России», - сообщил Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО, 3 военных погиблиКак сообщал УНИАН, сегодня силам АТО удалось перегруппироваться и продвинуться на 10-15 км вглубь территории, которую контролируют боевики.