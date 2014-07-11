За сутки в городах Донецкой области найдены три трупа, два из них женские

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, от дежурного Центрально-Городского райотдела милиции города Горловки поступила информация о том, что возле центрального кладбища г. Горловки на ул. Интернациональной обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины. Предварительная правовая квалификация - ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) УК Украины.

Читайте такжеНа берегу Горловского водохранилища найдено тело расстрелянного мужчины в наручникахТакже в Петровский райотдел милиции г. Донецка поступило сообщение о том, что возле террикона обнаружен труп неизвестного мужчины без руки, с повреждениями лица. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

В Димитровский горотдел поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что на ул. Ватутина находится труп гражданки 1987 г.р. с многочисленными переломами ребер и многочисленными подкожными кровоизлияниями на голове и шее. Предварительная правовая квалификация - ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) УК Украины.