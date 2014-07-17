Российские агентства начали придумывать, что целью Украины был самолет Путина

Об этом передает российская телекомпания "Звезда".

"Источник на правах полной конфиденциальности сообщил, что существует вероятность того, что целью украинской ракеты или наземной, или выпущенной из военного самолета, мог быть самолет президента России.

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«Могу сказать, что борт номер один и малайзийский "Боинг" пересекались в одной и той же точке и на одном эшелоне. Это произошло близ Варшавы на 330-м эшелоне на высоте 10100 метров. Борт номер один был там в 16:21 мск, малазийский самолет - в 15:44 мск", - заявил источник.

Он добавил, что "контуры самолетов в целом похожи, линейные размеры также достаточно похожи, а что касается раскраски, то на достаточно удаленном расстоянии она практически идентична".