Малазийский самолет упал на территории, контролируемой «ДНР» - ОГА

19:09, 17 июля 2014
Политика
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В Донецкой областной госадминистрации заявили, что малазийский самолет упал на территории, контролируемой террористической организацией «Донецкая народная республика».

REUTERS

Об этом пишет сайт ДонПресс.

"Данная территория контролируется ДНР", - отмечается в сообщении.

По данным ОГА, авиалайнер, совершавший международный рейс Амстердам – Куала-Лумпур, упал вблизи села Грабово Шахтерского района.

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