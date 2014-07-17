Малазийский самолет упал на территории, контролируемой «ДНР» - ОГА

В Донецкой областной госадминистрации заявили, что малазийский самолет упал на территории, контролируемой террористической организацией «Донецкая народная республика».

Об этом пишет сайт ДонПресс. "Данная территория контролируется ДНР", - отмечается в сообщении. По данным ОГА, авиалайнер, совершавший международный рейс Амстердам – Куала-Лумпур, упал вблизи села Грабово Шахтерского района.

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