Террористы отпустили заместителя мэра Донецка и руководителя пресс-службы горсовета

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Ровинский по телефону.

«Нас отпустили. Все нормально. Больше ничего не могу говорить», - сказал он, добавив, что их освободили после 16.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 по окончании так называемого «круглого стола» представителей общественности города Донецка, мэрии и представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики», который проходил в здании Центральной научной технической библиотеки (ЦНТБ), вооруженные террористы похитили первого заместителя мэра Константина Савинова и руководителя пресс-службы горсовета Максима Ровинского.

Круглый стол был инициирован общественниками и его цель была достигнуть договоренность об обеспечении дальнейшей жизнедеятельности города Донецка и о сохранении его инфраструктуры.

На данном круглом столе, по словам его участников, представителям «ДНР» задавались неприятные вопросы и звучали обвинения в том, что они несут ответственность за то, что сейчас происходит в городе.

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По словам некоторых участников данного мероприятия, в котором также участвовали некоторые иностранные журналисты, после окончания заседания к ЦНТБ подъехали машины с вооруженным ополченцами. В одну из машин насильно посадили Савинова и Ровинского, а во вторую машину - еще одного молодого человека, сотрудника горисполкома, который больше всего задавал вопросы представителям «ДНР». Автомобили уехали в неизвестном направлении.