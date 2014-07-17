За сутки в зоне АТО погибло 5 военных и 11 получили ранения

Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра РНБО Андрей Лысенко. "В результате боев вчера мы потеряли 5 военнослужащих, 11 были ранены", - заявил он.

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По его словам, спецслужбы вчера зафиксировали волну дезинформации о количестве потерь среди военнослужащих сил АТО. От имени военнослужащих и их матерей по телефону средствам массовой информации неизвестные люди распространяют неправдивую информацию о больших потерях в районе "Должанского", "Изварино". Андрей Лысенко просит журналистов аккуратно относится к таким данным и тщательно проверять ее.

В то же время пресс-секретарь заявил, что в районе "Изварино" действительно идет серьезный бой.