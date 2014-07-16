Возле Амвросиевки, Мариновки и Изварино идут ожесточенные бои

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Наиболее ожесточенные бои ведутся в населенных пунктах Амвросиевка, Мариновка, Изварино. Мы пока что не можем дать итоговой информации», - отметил он.

Читайте такжеBBC: Возле пункта пропуска "Мариновка" идет бой«В поддержку украинских военных подразделений активно действует артиллерия, авиация», - добавил Лысенко.

«Украинские военные продолжают удерживать ранее освобожденные населенные пункты», - отметил секретарь СНБО.