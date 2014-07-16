Возле Амвросиевки, Мариновки и Изварино идут ожесточенные бои
17:46, 16 июля 2014Политика
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В настоящее время идут ожесточенные бои между украинскими силовиками и террористами в населенных пунктах Амвросиевка, Мариновка (Донецкая область) и Изварино (Луганская область).
В зоне АТО сейчас продолжаются ожесточенные бои / Фото пресс-службы Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Наиболее ожесточенные бои ведутся в населенных пунктах Амвросиевка, Мариновка, Изварино. Мы пока что не можем дать итоговой информации», - отметил он.
Читайте такжеBBC: Возле пункта пропуска "Мариновка" идет бой«В поддержку украинских военных подразделений активно действует артиллерия, авиация», - добавил Лысенко.
«Украинские военные продолжают удерживать ранее освобожденные населенные пункты», - отметил секретарь СНБО.
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