Задержанный в Минске депутат Бригинец освобожден - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

«Бригинца », - написал он.

Бригинца уволили. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 17, 2014

Как сообщал УНИАН, Бригинца задержали 16 июля в аэропорту Минска, когда он ехал в составе украинской делегации в г. Воронеж, где в СИЗО содержится украинская летчица Надежда Савченко.

Как написал сам Бригинец в Facebook, «сижу под арестом с двумя гражданами Грузии. У входа - капитан с дубинкой... Меня не впустили на территорию Беларуси. Причины непонятны. Никогда ничего плохого не делал и не говорил о Беларуси, поэтому поступок Лукашенко для меня странен».Читайте такжеВ Беларуси задержали депутата, который в составе делегации ехал к Савченко

«Повторяю, никаких причин, по которым меня не впустили на территорию Беларуси и никаких объяснений, почему мое передвижение ограничено, белорусские пограничники - полицаи не предоставили», - заявил Бригинец.