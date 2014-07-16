Из Сум в зону АТО отправилось спецподразделение УБОП «Сокол»

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

«Я лично благодарен каждому из вас за то, что вы остались верными присяге, своему конституционному долгу, и все, как один, стали в строй и готовы выполнять поставленные руководством государства и МВД Украины задачи», - подчеркнул во время торжественных проводов правоохранителей начальник УБОП Владимир Гланц.

Глава УБОПа подчеркнул также, что именно на командира возлагается самое трудное, самое ответственное задание - вернуть отряд «на базу» в том же составе, в котором он сегодня отправляется в дорогу.

«Это - самое главное, и я уверен, что так оно и будет!», - отметил Гланц.

Читайте такжеВ зону АТО отправляется Хмельницкая рота милиции особого назначения "Богдан"Как сообщал УНИАН, сводный отряд из около 200 правоохранителей из Сумской области уже нес дежурство на территории Харьковской и Донецкой областей. После месяца пребывания на Донбассе в конце мая милиционеры вернулись домой.

9 июня в Луганской области отбыл вновь сформированный Сумской батальон территориальной обороны. Он укомплектован 463 бойцами.

21 июня из Сум облуправление милиции направило 100 правоохранителей в зону боевого противостояния на восток Украины. По информации начальника УМВД Анатолия Ричкаля, милиционеров собрали со всех районов области и направили в город Красный Лиман Донецкой области. Правоохранители прошли дополнительную подготовку, чтобы усилить свои боевые качества и наладить взаимодействие, а также были полностью экипированы, в частности бронежилетами и касками.