Украина свернула деятельность в Совете руководителей пограничных ведомств СНГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор международного правового департамента администрации Государственной пограничной службы Александр Мельников.

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"Мы остановили нашу деятельность в так называемом Совете руководителей пограничных ведомств стран СНГ. Об этом информированы и Совет безопасности, и Министерство иностранных дел. И мы нашли здесь абсолютное понимание и абсолютную поддержку", - заявил он.

По словам Александра Мельникова, "к сожалению, сложной является ситуация в отношении сотрудничества в Черноморском регионе, учитывая ситуацию со временной оккупацией Крыма, и мы отказались от председательства в этом году и принятии форума Черноморской морской береговой охраны".