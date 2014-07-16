Украина свернула деятельность в Совете руководителей пограничных ведомств СНГ

15:10, 16 июля 2014
Политика
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Украина прекратила деятельность в Совете руководителей пограничных ведомств СНГ и отказалась от председательства в этом году и проведения форума Черноморской морской береговой охраны.

Украина ушла из Совета руководителей пограничніх ведомств СНГФото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор международного правового департамента администрации Государственной пограничной службы Александр Мельников.

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"Мы остановили нашу деятельность в так называемом Совете руководителей пограничных ведомств стран СНГ. Об этом информированы и Совет безопасности, и Министерство иностранных дел. И мы нашли здесь абсолютное понимание и абсолютную поддержку", - заявил он.

По словам Александра Мельникова, "к сожалению, сложной является ситуация в отношении сотрудничества в Черноморском регионе, учитывая ситуацию со временной оккупацией Крыма, и мы отказались от председательства в этом году и принятии форума Черноморской морской береговой охраны".

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