В ВР зарегистрировали проект постановления о выходе из СНГ

Народный депутат от «Батькивщины» Борис Тарасюк зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о прекращении членства и участия Украины в органах Содружества Независимых Государств (№4523).

Текст соответствующего проекта постановления размещен на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, целью и заданием принятия этого законопроекта является защита национальных интересов Украины и повышение авторитета Украины как самодостаточного государства, принимающего участие лишь в эффективном и полезном для нее международном сотрудничестве, путем прекращения членства и участия Украины в органах международной организации, которая не выполняет своих заданий и цели и дискредитировала себя отсутствием любой реакции на грубые нарушения Соглашения со стороны одного из основателей СНГ – Российской Федерации.

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В проекте постановления отмечается, что в связи с актом агрессии со стороны Российской Федерации в отношении Украины, принятием постановления Совета федерации РФ «Об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины» от 1 марта 2014 года, принятием Государственной думой закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 20 марта 2014 года, что свидетельствует о грубом нарушении со стороны Российской Федерации территориальной целостности и государственного суверенитета Украины и основных принципов деятельности Содружества Независимых Государств, учитывая потерю в результате изложенного авторитета СНГ и нецелесообразность в связи с этим продолжения участия Украины в органах СНГ, принимая во внимание то, что Украина не подписала Устав СНГ, не является его стороной, а следовательно - не является членом СНГ, Верховная Рада постановляет: поручить Кабинету министров Украины принять все необходимые меры для немедленного прекращения участия Украины во всех органах СНГ; уплаты членских взносов Украины в СНГ; деятельности Постоянного представительства Украины при СНГ в г. Минск.

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Кроме того, проектом предлагается прекратить действие постановления парламента от 3 марта 1999 года № 463-XIV «О присоединении Верховной Рады Украины к Соглашению о Межпарламентской Ассамблее стран – участниц Содружества Независимых Государств».

Также постановлением предусмотрено отозвать полномочия парламентской делегации Украины и ее руководителей в Межпарламентской ассамблее стран-участниц СНГ.

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Постановление вступает в силу с даты его принятия.

Как сообщал УНИАН, 19 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что Украина намерена начать процедуру выхода из СНГ.