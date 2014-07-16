Аваков опроверг информацию, что под Изварино украинские силовики попали в окружение

Об этом корреспонденту УНИАН в Славянске сказал Аваков, комментируя информацию в СМИ о якобы окружении 400 украинских силовиков в районе Изварино.

«Нет, неправда. Там идет бой, и ситуацию будет комментировать центр антитеррористической операции», - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко проинформировал, что украинские военнослужащие попали в засаду неподалеку от Изварино, есть погибшие.

«Неподалёку от населенного пункта Изварино Луганской области личный состав Вооруженных сил Украины попал в засаду, и террористы обстреляли позиции украинских военных из тяжелого оружия, потери уточняются, но наши ребята держатся, и помощь им поступает», - сказал он.

Также сегодня члены семей военнослужащих - участников антитеррористической операции пикетировали Администрацию президента, с ними встретился заместитель министра обороны Петр Мехед.

В ходе разговора с заместителем министра обороны родственники военнослужащих требовали принять немедленные меры, чтобы спасти военнослужащих 72-й механизированной бригады, которые, по данным родственников, находятся фактически в окружении боевиков возле села Изварино Луганской области. Это также подтвердили и трое военнослужащих этой бригады, которые в настоящее время находятся в Киеве в отпусках и пришли в Администрацию президента.