За время АТО погибли 258 силовиков, 922 ранены - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретерь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеСегодня в зоне АТО погибли шестеро военных, 13 ранены - СНБО"За весь период проведения АТО погибло 258 военнослужащих, 922 – ранены. На сегодняшний день в плену остается 45 наших военнослужащих, с учетом наших 2 летчиков, которые находились в сбитом самолете Ан-26", - сообщил он.