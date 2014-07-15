Заседание в формате Украина-ОБСЕ-РФ может состояться при участии террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге по актуальным вопросам внешней политики.

“Нам известно, что идет подготовка к заседанию трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Пока что она не состоялась по состоянию на сейчас, но заинтересованность есть, и мы подтверждаем свою готовность к ее проведению”, - отметил Зварыч.

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Он также уточнил, что “это контактная группа представителей Украины, ОБСЕ и Российской Федерации”. Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли задействованы в переговорах сепаратисты, он сказал: "Сейчас, насколько мне известно, формат этой встречи определяется, но не исключено, что будет видеомост также с представителями этих сепаратистских групп".

На вопрос, состоится ли это сегодня, Зварич ответил утвердительно.