В ОБСЕ также настаивают на переговорах с террористами

Как сообщает ОБСЕ, Буркхалтер говорил об этом в телефонных разговорах с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые состоялись в этот понедельник.

"Он подчеркнул важность и актуальность переговоров трехсторонней контактной группы с лидерами незаконных вооруженных группировок в восточной части Украины, чтобы подготовить почву для проведения переговоров о прекращении огня", - сообщает ОБСЕ.

Читайте такжеПредставители «ДНР» не хотят сесть за стол переговоров - Климкин

В ОБСЕ отмечают, что Буркхалтер подчеркнул необходимость "не тратить на это дополнительное времения, ведь ОБСЕ на днях работала для проведения этой видеоконференции и надеялась на поддержку и добрую волю всех соответствующих сторон".

"ОБСЕ готова мониторить прекращения огня, как только будет достигнуто политическое соглашение", - подчеркнул Буркхалтер.

В ОБСЕ сообщают, что председательствующий заверил своих собеседников в том, что организация сможет также играть роль в содействии освобождению заложников и заключенных. "Оба собеседника приветствовали это предложение и предложили председателю и специальной мониторинговой миссии рассмотреть этот вопрос", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеМеркель после разговора с Путиным выступила за переговоры Киева с террористами

Кроме того, в обоих разговорах Буркхалтер обсудил предложение Российской Федерации принять решение относительно мониторинга ОБСЕ на двух российских пограничных пунктах.

"При наличии политической воли обеих сторон относительно того, что в случае, если ОБСЕ будет играть такую дополнительную функцию, Буркхалтер будет просить все государства-участники конструктивно и прагматично способствовать ранее согласованному мандату. Он добавил, что миссия ОБСЕ по оценке потребностей будет развернута как можно скорее", - говорится в сообщении.

В то же время, Буркхалтер напомнил, что ОБСЕ также ускоряла планы в рамках мандата специальной мониторинговой миссии относительно возможного использования беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в пограничной зоне. "Он с удовольствием отметил, что оба министра заявили о своей поддержке таких мероприятий", - отмечают в ОБСЕ.