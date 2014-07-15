В сети появилось видео со Снежного после авиаудара

В сети появилось видео со Снежного (Донецкая область). Сегодня утром по городу совершил авиаудар вероятно российский военный самолет.

На записи видно, что снаряд попал в двухэтажный дом - Налоговую.

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Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук ранее сообщил, что во время авиаудара были разрушены гражданские объекты, а также есть жертвы среди мирного населения.