Донецкого священника УГКЦ освободили из плена
Донецкий священник УГКЦ Сергей Кульбака, которого в начале июля захватили в плен террористы, сейчас находится на свободе, и его жизни ничего не угрожает.
Об этом на своей странице в Facebook написал протестантский пастор Сергей Косяк, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
«Дорогие братья и сестры, и все кто молился и проникался судьбой греко-католического священника отца Тихона (Сергея Кульбаки). О. Тихон освобожден и находится в безопасном месте», - сообщил он.
Косяк сообщил, что «эмоциональное состояние его (священника) очень подавленное, физически также истощен. Когда я общался с ним, он плакал навзрыд как ребенок. Не углубляясь в подробности освобождения и условия нахождения в плену, но человек несколько раз смотрел в глаза смерти, и возможно уже с ней согласился, слава Богу, о. Тихон жив и на свободе».
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Ранее сообщалось, что в Донецкой области обнаружена могила с телами двух священников и двух сыновей одного из них.
Также известно, что перед смертью погибших истязали за то, что они приносили еду солдатам украинской армии.