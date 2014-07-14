В батальоне "Азов" заявляют о задержании помощника Пушилина

Об этом сообщает информационная служба батальона "Азов" на странице в Facebook.

«Сегодня спецбатальйоном "Азов" был задержан Виктор Кучеренко, представитель Дениса Пушилина (одного из руководителей-террористов самопровозглашенной «Донецкой народной республики») и по совместительству председатель сельсовета с. Еленовка Волновахского района Донецкой области», - говорится в сообщении.

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«Раньше жители с. Еленовка засвидетельствовали активное участие Виктора Кучеренко в организации незаконного референдума. Продолжаются оперативно-следственные действия», - сообщают в батальоне.