В Донецке террористы похитили из больницы двух раненых защитников аэропорта
15:55, 14 июля 2014Политика
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Двух раненых бойцов, получивших ранения во время боев в Донецком аэропорту, похитили из ожогового центра Областной клинической больницы представители "ДНР".
Раненых похитили террористы / УНИАН
Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в оздоровительном учреждении.
В частности, известно, что 12 июля посредством санавиации в больницу поступило пятеро раненых в аэропорту украинских военных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, а трое, с минно-взрывными травмами, лежали в ожоговом центре.
Двоих "легких", Виктора Лазоренко и Леонида Почтаренко, увезли вчера около полуночи представители ДНР, якобы, "в госпиталь ДНР". Третьему бойцу удалось скрыться.
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