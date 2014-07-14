В Донецке террористы похитили из больницы двух раненых защитников аэропорта

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в оздоровительном учреждении.

В частности, известно, что 12 июля посредством санавиации в больницу поступило пятеро раненых в аэропорту украинских военных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, а трое, с минно-взрывными травмами, лежали в ожоговом центре.

Двоих "легких", Виктора Лазоренко и Леонида Почтаренко, увезли вчера около полуночи представители ДНР, якобы, "в госпиталь ДНР". Третьему бойцу удалось скрыться.

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