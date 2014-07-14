Российский пограничник опубликовал в Instagram фото направляющихся в Украину БТРов

13:20, 14 июля 2014
Политика
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Российский пограничник по имени Артем опубликовал в Instagram фото проежающего через досмотровую зону российского КПП "Донецк" в сторону Украины БТРа под флагом России. 

Об этом сообщает ресурс by24.org

Это подтверждает информацию о вторжении российских войск на территорию Украины через официальные пункты пропуска через границу, о чем должно быть известно российским властям. В то же время, от МИДа России никаких заявлений по данному вопросу не поступало.

Фото @artem_karat / by24.org

К данному моменту аккаунт @artem_karat, с которого были загружены фото, удален из социальной сети.

Фото @artem_karat / by24.org

Фото @artem_karat / by24.org

Как сообщал УНИАН, колонна из 100 единиц техники в ночь на 13 июля пыталась прорваться на территорию Украины из России в районе населенного пункта Изварино Луганской области.

После поступления информации о вторжении в штаб АТО артиллерия Вооруженных сил Украины открыла огонь на поражение.

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