Российский пограничник опубликовал в Instagram фото направляющихся в Украину БТРов

Об этом сообщает ресурс by24.org.

Это подтверждает информацию о вторжении российских войск на территорию Украины через официальные пункты пропуска через границу, о чем должно быть известно российским властям. В то же время, от МИДа России никаких заявлений по данному вопросу не поступало.

К данному моменту аккаунт @artem_karat, с которого были загружены фото, удален из социальной сети.

Как сообщал УНИАН, колонна из 100 единиц техники в ночь на 13 июля пыталась прорваться на территорию Украины из России в районе населенного пункта Изварино Луганской области.

После поступления информации о вторжении в штаб АТО артиллерия Вооруженных сил Украины открыла огонь на поражение.