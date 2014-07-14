Российский пограничник опубликовал в Instagram фото направляющихся в Украину БТРов
13:20, 14 июля 2014Политика
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Российский пограничник по имени Артем опубликовал в Instagram фото проежающего через досмотровую зону российского КПП "Донецк" в сторону Украины БТРа под флагом России.
Об этом сообщает ресурс by24.org.
Это подтверждает информацию о вторжении российских войск на территорию Украины через официальные пункты пропуска через границу, о чем должно быть известно российским властям. В то же время, от МИДа России никаких заявлений по данному вопросу не поступало.
Фото БТРа под российским флагом на КПП @artem_karat / by24.org
К данному моменту аккаунт @artem_karat, с которого были загружены фото, удален из социальной сети.
Еще одно фото БТРа, сделанное пограничником во время его отпуска / by24.org
Селфи пограничника на рабочем месте / by24.org
Как сообщал УНИАН, колонна из 100 единиц техники в ночь на 13 июля пыталась прорваться на территорию Украины из России в районе населенного пункта Изварино Луганской области.
После поступления информации о вторжении в штаб АТО артиллерия Вооруженных сил Украины открыла огонь на поражение.
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