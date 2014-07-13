Колонна из 100 единиц техники ночью пыталась прорваться в Украину из России – СНБО

Колонна из 100 единиц техники около часа ночи пыталась прорваться на территорию Украины из России в районе населенного пункта Изварино Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Приблизительно в час ночи разведчики ВСУ обнаружили огромную колонну техники, состоящей приблизительно из 100 единиц бронемашин и автомобилей. Информация об этом была немедленно передана в штаб АТО», - заявил Лысенко.

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По его словам, после поступления информации о вторжении артиллерия Вооруженных сил Украины открыла огонь на поражение. Потери террористов уточняются.

Представитель Информцентра СНБО также сообщил, что для прикрытия прорыва боевики организовали массированный артиллерийский обстрел украинских сил в том районе. «Благодаря маневрированию и умелому применению технических средств защиты украинским военным удалось избежать потерь», - сказал он.

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По поводу нарушения украинской границы Государственная пограничная служба Украины направила официальный запрос Пограничной службе ФСБ России. «На данное время никакого ответа мы не получили», - заметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, группа боевиков в ночь на 21 июня напала на пункт пропуска через госграницу международного автомобильного сообщения «Изварино». 24 июня Кабинет министров Украины принял решение о прекращении движения в пункте пропуска «Изварино». 11 июля украинские силовики вернули контроль над этим пунктом пропуска.