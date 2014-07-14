В Луганской области террористы подорвали мост через реку Айдар
11:18, 14 июля 2014Политика
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12 июля в Старобельском районе Луганской области боевики совершили подрыв моста через реку Айдар на дороге Р-07 "Чугуев - Меловое".
В Луганской области подорван мост / УНИАН
Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
В результате взрыва повреждены два прогона моста из шести. На данный момент проезд запрещен, объехать поврежденный мост можно через села Титаровка и Новоселовка.
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