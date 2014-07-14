В Луганской области террористы подорвали мост через реку Айдар

11:18, 14 июля 2014
Политика
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12 июля в Старобельском районе Луганской области боевики совершили подрыв моста через реку Айдар на дороге Р-07 "Чугуев - Меловое". 

В Луганской области подорван мост / УНИАН

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

В результате взрыва повреждены два прогона моста из шести. На данный момент проезд запрещен, объехать поврежденный мост можно через села Титаровка и Новоселовка.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля боевики из "ДНР" подорвали мост в Донецкой области за Харцызском.

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