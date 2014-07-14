В Луганской области террористы подорвали мост через реку Айдар

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

В результате взрыва повреждены два прогона моста из шести. На данный момент проезд запрещен, объехать поврежденный мост можно через села Титаровка и Новоселовка.

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