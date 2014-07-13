В Донецкой области боевики подорвали еще один мост - журналист

Боевики из "ДНР" подорвали еще один мост в Донецкой области - за Харцызском.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист телеканала "Интер" Роман Бочкала.

"Террористы боялись, чтобы наши не прорвались к Шахтерску и Саур Могиле со стороны Енакиево и Жданово. Логику террористов нельзя принять, но можно понять. Но я не могу понять местных даунов, которые хлопают в ладоши! КАК можно такому радоваться??? А что вы будете делать, когда, например, придется срочно в больницу или роддом? Как можно в трезвом рассудке поддерживать тех, кто такое творит? Я правда не понимаю", - написал Бочкала.