Террористы обстреляли жилые кварталы Луганска - спикер АТО

Об этом сообщил руководитель медиацентра АТО Владислав Селезнев.

"Перемещаясь по городу на грузовом автомобиле, на борту которого установлен 82-мм миномет, и останавливаясь в определенных местах, боевики осуществляли по несколько выстрелов из минометной установки и продолжали движение дальше по улицам города", - отметил он.

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По его словам, в результате стрельбы одна из мин попала в жилой дом. По предварительным данным погиб один человек.

"Источники утверждают, что в последнее время участились теракты на коммуникациях, в частности на железнодорожных путях, поэтому целью боевиков, среди прочего, были здания и пути железнодорожного вокзала", - добавил он.