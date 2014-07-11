Корбан: Новость о министре обороны является "фейком"

Напомним, в упомянутой публикации речь идет о том, что министр обороны Украины Валерий Гелетей будто умышленно тормозит выдачу оружия добровольческим батальонам Министерства внутренних дел, сообщает Днепропетровская ОГА.

Геннадий Корбан сообщил, что никаких официальных комментариев по этому поводу он «Зеркалу недели» не предоставлял. «Новость» про министра обороны является фейком», - заявил он.

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Корбан также подчеркнул - в последнее время против председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского и его команды прошла серия информационных атак. В публикациях, имеющих ярко выраженный заказной характер, слова губернатора и его заместителей или искажаются, или придумываются от начала и до конца.

«Наши недоброжелатели совсем потеряли чувство меры, - сказал Геннадий Корбан, - если они и дальше будут распространять в СМИ сведения, не соответствующие действительности, мы оставляем за собой право защитить свою честь и достоинство в судебном порядке».