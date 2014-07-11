Следком РФ: Шансы освободить Савченко такие же, как у Порошенко стать президентом США

Об этом Маркин сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", комментируя возможность освобождения Савченко и экстрадиции ее в Украину, передает РИА «Новости».

"Такие же шансы, как у него (президента Украины Петра Порошенко) стать президентом Америки», - сказал Маркин.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.

Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Луганской области, которые погибли в зоне проведения боевых действий.

9 июля Порошенко подписал распоряжение о неотложных мерах по возвращению в Украину Савченко. К процессу освобождения летчицы привлечены МИД, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.