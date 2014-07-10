Порошенко обещает Савченко нового адвоката

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы не успокоимся до тех пор, пока не будет возможность сообщить маме Надежды, что с ее дочерью, героической Надеждой Савченко все в порядке», - заявил Президент на встрече в четверг с начальником Управления внутренних дел города Горловка Андреем Крищенко.

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Глава государства сообщил, что по его поручению будет назначен новый адвокат, который должен обеспечить защиту Надежды.

Порошенко отметил: «Надежда Савченко для нас всех является символом борьбы за Украину. Находясь в заложниках, она продемонстрировала настоящий, сильный, боевой украинский дух военнослужащего, который не изменяет Родине».

Президент признал, что «ситуация очень тяжелая: она похищенна, и реакция украинской власти будет очень жесткой». «Никто не имеет права похищать украинских граждан, украинский военных. Это нарушение всех без исключения международных соглашений, всех норм международного права и есть категорически неприемлемым», - сказал он.

Порошенко выразил уверенность в том, что Надежда Савченко «вернется в Украину здоровой и будет защищать Украину и в дальнейшем».