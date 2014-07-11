Боевики обстреляли из зенитных установок ЗУ-23 Донецкий аэропорт - Тымчук

Об это в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тімчук.

В частности, из стрелкового оружия обстрелян блокпост близ н.п.Райгородка (Луганская обл.); из минометов обстрелян блок-пост близ н.п. Старая Краснянка (Луганская обл.).Потерь среди силовиков нет.Читайте такжеУкраинские военные отразили штурм аэропорта Донецка - СНБО

Кроме этого, из РСЗО БМ-21 «Град» обстрелян опорный пункт сил АТО близ н.п.Зеленополье (Луганская обл.). Обстрел велся со стороны госграницы с Россией. Данные по потерям уточняются, подчеркивает Тымчук.

"Из минометов обстрелян блок-пост близ н.п. Дьяково (Луганская обл.). Среди военнослужащих 7 раненых. Из минометов обстрелян блок-пост близ н.п.Мариновка (Донецкая обл.). Без жертв", - гворится в сообщении.Читайте такжеБоевики в зоне АТО минируют дороги, на фугасе подорвались украинские БТР и БМП - Тымчук

Также обстрелу из минометов и зенитных установок ЗУ-23 Донецкий аэропорт, контролируемый силами АТО.