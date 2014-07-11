Гелетей: Северск и ПП Червонопартизанск перешли под контроль Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как отмечается в сообщении, также Президенту доложили о том, что в результате военной операции был поднят Государственный флаг над горсоветом Северска в Донецкой области.

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Вооруженные силы продолжают освобождения территории и населенных пунктов Украины от бандитских группировок. На сегодня, контрольно-пропускные пункты «Должанский» и «Червонопартизанск» на украино-российской границе подконтрольные украинским военным, подчеркнуто в сообщении.