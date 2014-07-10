По факту незаконного лишения свободы Надежды Савченко открыто уголовное производство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Следствие проводится Сватовским райотделом ГУМВД Украины в Луганской области. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качеств6е подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.

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По данным СМИ, суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.

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По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Украина ищет для Савченко известного российского адвоката. «Россия предоставила возможность Надежде Савченко иметь государственного адвоката. Для нас это все равно проблема, у нас нет доверия, и мы теперь пытаемся найти известного российского адвоката, который сможет защищать Надежду на судебном процессе. Это критический вопрос», - сказал Климкин.