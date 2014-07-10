Женщин призвали объединиться для достижения мира и спокойствия в Украине

Женщины Украины должны занять активную позицию по отношению к происходящему на Востоке страны. Об этом во время Форума «Женщины за мир и единство Украины» сказала инициатор движения «Дорога жизни», сооснователь Института социальной защиты граждан Наталия Королевская. Прошедший в Киеве Форум собрал представительниц всех регионов страны, в том числе Крыма, а также самых разнообразных сфер украинского общества – деловых кругов, политики, общественных и волонтерских организаций, культуры, искусства, образования, спорта.

«Мы, женщины, должны сегодня занять активную позицию по отношению к происходящему. Ведь высушить одну слезу – большая доблесть, чем пролить целое море крови. Поэтому я обращаюсь ко всем присутствующим – давайте объединим энергию и усилия всех украинских женщин для достижения мира, единства, спокойствия и взаимопонимания на Украинской земле», - сказала она.

Наталия Королевская напомнила, что сама она родом из Луганской области и поэтому события на Донбассе «отзываются глубокой болью в ее сердце». На этой же неделе она побывала в Славянске, чтобы лично убедиться, насколько переселенцам безопасно возвращаться в родной город.

«Славянск сегодня – это экзамен для всей страны на единство, человечность и взаимовыручку. И задача всей страны – завоевать сердца 6 млн. людей в Славянске и других городах Донбасса. Показать, что Донбасс – это часть Украины. Что новая Украина начинается именно там», - сказала она.

По ее словам, от того, как будет организована поддержка и помощь людям, будет зависеть вера жителей Донбасса в Украину как в государство. Нужно сделать все, чтобы те, кто больше всего пострадал за последнее время, смогли почувствовать, что о них помнят, заботятся и помогут в трудную минуту.

«Уверена, что обеспечив мир и оказав мирным жителям на Востоке всяческую поддержку, мы не словом, а делом поможем восстановить единство нашей страны», - сказала она, обращаясь к присутствующим на Форуме женщинам.

Справка. Среди инициаторов проведения Форума «Женщины за мир и единство Украины» - Валентина Шевченко (Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР (1985-1990 гг.), Мария Орлик (заместитель Председателя Совета Министров СССР (1978-1990 гг.), Галина Науменко (Посол доброй воли, Советник дипломат 1-го и 2-го Президента независимой Украины), Наталия Королевская (инициатор движения «Дорога жизни», сооснователь Института социальной защиты граждан), Элла Либанова (директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, профессор, доктор экономических наук).