Ющенко и руководители фракций будут искать компромисс

Сегодня в 15.00 состоится заседание Согласительного совета парламента при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО и руководителей депутатских фракций.

Политики обсудят варианты компромиссов для разблокирования трибуны, передает ICTV.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК накануне призвал все политические силы к нормализации работы высшего законодательного органа и предложил компромиссный проект постановления относительно вступления Украины в НАТО. Согласно настоящему документу, решения относительно НАТО будут принимать только после всенародного референдума, который может пройти после всех необходимых процедур в отношениях с Альянсом.

Как сообщалось, с 18 января оппозиционная Партия регионов блокирует работу парламента, требуя рассмотреть вопрос, касающейся письма трех руководителей государства относительно присоединения Украины к Плану действий о членстве в НАТО. В связи с блокированием работы парламента, А.ЯЦЕНЮК отказался проводить пленарное заседание и закрывать первую сессию ВР VІ созыва, как это было предусмотрено ранее принятым решением.