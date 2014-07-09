Порошенко выступает за сокращение количества госслужащих: "Они и так ничего не делают"
По его словам, Украине не нужно такое количество государственных служащих, которое есть на сегодняшний день.
Президент Украины Петр Порошенко выступает за существенное сокращение количества государственных служащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями общественных реформаторских движений.
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По его словам, Украине не нужно такое количество госслужащих, которое есть на сегодняшний день.
“Они и так ничего не делают”, - сказал Порошенко.
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По его словам, внедрение электронного управления продемонстрирует, что такое количество госслужащих не нужно.
Он дал поручение только что назначенному заместителю главы Администрации Дмитрию Шинкину, в первую очередь, внедрить электронное управление в Администрации президента.