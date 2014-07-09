Порошенко выступает за сокращение количества госслужащих: "Они и так ничего не делают"

Президент Украины Петр Порошенко выступает за существенное сокращение количества государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями общественных реформаторских движений.

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По его словам, Украине не нужно такое количество госслужащих, которое есть на сегодняшний день.

“Они и так ничего не делают”, - сказал Порошенко.

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По его словам, внедрение электронного управления продемонстрирует, что такое количество госслужащих не нужно.

Он дал поручение только что назначенному заместителю главы Администрации Дмитрию Шинкину, в первую очередь, внедрить электронное управление в Администрации президента.