Нацгвардия контролирует все побережье Азовского моря на юге Донетчины - СНБО
В данное время бойцы Нацгвардии совместно с коллегами из батальона “Азов” осуществляют поиск злоумышленников, которые на днях обстреляли пункт наблюдения пограничников.
На юге Донецкой области Национальная гвардия взяла под контроль все побережье Азовского моря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.
“На юге Донецкой области, в Новоазовском районе, военнослужащие Нацгвардии взяли под контроль все Азовское побережье”, - сказал он.
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Лысенко отметил, что в данное время бойцы Нацгвардии совместно с коллегами из батальона “Азов” осуществляют поиск злоумышленников, которые на днях обстреляли пункт наблюдения пограничников.
Как сообщал УНИАН, 5 июля в Донецкой области, в районе населенного пункта Седово, на побережье Азовского моря ночью террористы обстреляли пост технического наблюдения пограничников. В результате обстрела один пограничник погиб, 8 были ранены.
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7 июля первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин заявил, что за неделю на пограничников было совершено более 10 нападений со стороны террористов, которые приходили с российской стороны границы.