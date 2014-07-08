Нацгвардия контролирует все побережье Азовского моря на юге Донетчины - СНБО

На юге Донецкой области Национальная гвардия взяла под контроль все побережье Азовского моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.

“На юге Донецкой области, в Новоазовском районе, военнослужащие Нацгвардии взяли под контроль все Азовское побережье”, - сказал он.

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Лысенко отметил, что в данное время бойцы Нацгвардии совместно с коллегами из батальона “Азов” осуществляют поиск злоумышленников, которые на днях обстреляли пункт наблюдения пограничников.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Донецкой области, в районе населенного пункта Седово, на побережье Азовского моря ночью террористы обстреляли пост технического наблюдения пограничников. В результате обстрела один пограничник погиб, 8 были ранены.

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7 июля первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин заявил, что за неделю на пограничников было совершено более 10 нападений со стороны террористов, которые приходили с российской стороны границы.