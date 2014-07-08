Порошенко встретился с родственниками погибших майдановцев, которые пикетировали АП

Президент Украины Петр Порошенко встретился с родственниками погибших «майдановцев», которые сегодня утром пикетировали Администрацию президента.

Как передает корреспондент УНИАН, после встречи с президентом один пикетировщик Петр Сименко заявил, что они обсудили создание мемориала Небесной сотне в Киеве и предоставление погибшим «майдановцам» звания Герой Украины.

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“Президент сказал нам, что утром был очень занят и не смог с нами встретиться сразу. У нас состоялся конструктивный и теплый разговор. Мы обсудили самые основные вопросы: награждение наших героев, а также другие. Мы довольны этой встречей. Президент нас услышал и попросил нашей поддержки”, - сказал Сименко.

Также он добавил, что президент предложил наградить погибших «майдановцев» недавно основанным орденом Небесной сотни, но в то же время отметил, что решение о награждении погибших активистов орденом Небесной сотни или предоставлении им звания Герой Украины должны принять сами родственники и близкие погибших «майдановцев», равно как и решение по будущему памятнику Небесной сотне.

Общественная организация, объединяющая родственников и близких погибших «майдановцов», примет решение по этим вопросам и проинформирует президента через контактное лицо об этом решении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром около 20 человек - родственников граждан, погибших на Майдане, - пикетировали Администрацию президента с требованием присвоить погибшим звание Герой Украины.

К пикетировщикам вышел сотрудник АП и забрал документы, в которых изложены их письменные требования.

Однако родственники погибших настаивали на встрече с президентом.