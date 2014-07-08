Власти Луганска призывают жителей ограничить передвижение по городу
12:14, 08 июля 2014Политика
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Городская власть призывает жителей Луганска ограничить передвижение по городу без острой необходимости, а также избегать мест вооруженных противостояний.
Жителей Луганска просят не выходить на улицу / gorod.lugansk.ua
По сообщению мэрии, сегодня утром в результате попадания осколков снаряда в маршрутное такси № 132 в районе квартала Пролетариата Донбасса в Луганске погибли два человека, четверо ранены, сообщает Радио Свобода со ссылкой на городской совет Луганска.
По сообщению, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
Читайте такжеТеррористы вновь обстреливают Луганск из "Града"Кроме того, в мэрии сообщили, что вчера вечером на территорию троллейбусного депо в Луганске попал снаряд. Пять машин разбиты, сообщает пресс-служба Луганского городского совета.
Также в мэрии сообщили о попадание снаряда в чердачное помещение 9-этажного дома, никто не пострадал. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
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