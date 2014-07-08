Власти Луганска призывают жителей ограничить передвижение по городу

По сообщению мэрии, сегодня утром в результате попадания осколков снаряда в маршрутное такси № 132 в районе квартала Пролетариата Донбасса в Луганске погибли два человека, четверо ранены, сообщает Радио Свобода со ссылкой на городской совет Луганска.

По сообщению, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

Читайте такжеТеррористы вновь обстреливают Луганск из "Града"Кроме того, в мэрии сообщили, что вчера вечером на территорию троллейбусного депо в Луганске попал снаряд. Пять машин разбиты, сообщает пресс-служба Луганского городского совета.

Также в мэрии сообщили о попадание снаряда в чердачное помещение 9-этажного дома, никто не пострадал. Продолжаются аварийно-спасательные работы.