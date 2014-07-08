Отечественные медиахолдинги призывают осваивать информационное пространство России

Об этом говорится в сообщении организации со ссылкой на обращение, направленное в адрес «1+1 Media», Inter Media Group, Starlight Media, «МГ Украина», а также «5 канал», НТКУ, «24», «112 Украина», «Общественное телевидение» и «Эспрессо ТВ».

«Телекоммуникационная палата Украины обратилась к ведущим медиахолдингам страны с инициативой расширения присутствия отечественных медиа в информационном пространстве России», - сообщается на сайте ассоциации.

Читайте такжеРяд российских звезд нужно сделать персонами нон грата на украинском ТВ - киноэкспертСогласно сообщению, Телекомпалата также заявила о готовности содействовать в решении формальностей после регистрации и продвижения украинского телепродукта на территории России.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации для вещания на ее территории иностранным компаниям необходимо получить соответствующую лицензию. Телекомпалата готова оказать практическую помощь по подготовке пакета документов для регистрации и содействовать в продвижении украинского телепродукта в кабельных сетях России», - говорится в сообщении.

В решении этого вопроса организация также рассчитывает на действенную поддержку со стороны органов власти.

Читайте такжеДепутат: мы до сих пор не осознали, насколько важным является контроль над информационным пространством«Расширение легального украинского контента на территории России может стать не только удачным бизнес-проектом, но и реальным вкладом телеиндустрии Украины в установление мира и добрососедских отношений между народами Украины и России», - цитирует пресс-служба директора ассоциации Константина Грицака.

Справка УНИАН. Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины» - добровольная негосударственная некоммерческая организация, объединение юридических лиц, созданное с целью развития в Украине сферы телекоммуникаций, программных услуг, представительства и защиты общих интересов своих членов. Палата объединяет юридических лиц, действующих на рынке платного телевидения - операторов телекоммуникационных сетей, провайдеров программных услуг и их объединения.