В Краматорске украинские военные не дали снести Ленина

Они скооперировались с помощью Facebook и активно анонсировали свое мероприятие в соцсети. Но сноса памятника помешали украинские военные, которые сейчас контролируют город, сообщает ТСН .

Один из четырех БТРов, которые разместились на площади, стоял непосредственно перед памятником, а солдаты сказали митингующим, что сносить памятник незаконно.

Читайте такжеВещание украинских телеканалов в Краматорске восстановлено - провайдер

Пользователи соцсетей сообщают, что своими действиями украинские военные ввели в ступор местных сторонников сепаратистов, которые пришли посмотреть, как будут сносить "их Ленина".

"Одна учительница украинского языка из 24-й школы все время кому-то по телефону рассказывала, что приехал БТР и сейчас будут заваливать "нашего Ленина", но впала в ступор, когда военные преградили путь "разъяренной толпе бендеровцев", - описывает события пользователь Facebook Dmytro Lavryk.