Генсек ООН осудил действия боевиков на Востоке Украины

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря ООН, отвечая на вопрос журналиста по поводу недавних боевых действий в Украине, передает 5 канал.

Он сказал, что "Генеральный секретарь в курсе уведомлений о том, что вооруженные боевики перегруппировались в Донецке и Луганске и что украинские силовики активизировали свои военные действия (в рамках АТО - Ред.)".

Он также призвал украинскую власть проявлять максимальную сдержанность и принять все возможные меры для обеспечения защиты гражданского населения.

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Генеральный секретарь ООН считает, что решение кризиса одними лишь военными средствами невозможно. Он заявил, что необходимо добиваться возобновления такого режима прекращения огня, чтобы его придерживались все стороны.

Пан Ги Мун также подчеркнул, что "решающее значение имеет продолжение политического и дипломатического процесса, что ведет к окончательному прекращению насилия и к мирному урегулированию кризиса".