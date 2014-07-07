Террористы обстреливают Луганский аэропорт из 6 танков и БМП-2 - Тымчук
20:04, 07 июля 2014Политика
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Об этом сообщает Дмитрий Тымчук.
По словам Тымчука, террористы продолжают обстреливать аэропорт в Луганске / airport.lg.ua
Террористы продолжают обстреливать Луганский аэропорт, занятый силами АТО .
Как написал на своей странице в Facebook координатор движения «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, «сегодня обстрел проводился из 6 танков и одной БМП-2 боевиков. Силовики открыли минометный огонь по позициям террористов».
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Также террористы обстреляли блокпост сил АТО в Донецкой области. Боевики были подавлены артиллерийским огнем в ответ, отметил эксперт.
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