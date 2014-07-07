Наемники с Кавказа захватили здание академии на Луганщине: на крыше установили зенитку

Сегодня в Стаханове Луганской области наемники из Кавказа захватили здание горного факультета Украинской инженерно-педагогической академии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“В Стаханове Луганской области приблизительно 100 террористов из Кавказа захватили и начали укреплять здание горного факультета Украинской инженерно-педагогической академии. На крыше здания они установили зенитную установку”, - сказал Лысенко.

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Кроме того, он отметил, что в лесополосе вблизи села Терновое Краснодонского района и вблизи дачных участков в селе Фабричное Лутугинского района боевики разместили установки “Град”.

По словам Лысенко, также имеется информация, что террористы из России размещаются в детских лагерях, на базах отдыха неподалеку от села Великий Суходол Краснодонского района рядом с границей с Россией.