Самопровозглашенный губернатор «ЛНР» Болотов покинул Луганск - активист
Глава ГИ «Права справа» сообщил, что Болотов переместился в город Стаханов, откуда он родом.
Луганск покинул самопровозглашенный губернатор «Луганской народной республики» Валерий Болотов.
Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передали источники, приближенные к «ЛНР».
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«Вчера, 5 июля, Болотов, несмотря на свои заявления о готовящимся контрнаступлении ополченцев, покинул Луганск и переместился в город Стаханов, откуда он родом», - сказал Снегирев. По его словам, Болотов прибыл в г.Стаханов на базу боевиков, расположенную в здании местного управления по борьбе с организованной преступностью.