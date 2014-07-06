Самопровозглашенный губернатор «ЛНР» Болотов покинул Луганск - активист

Луганск покинул самопровозглашенный губернатор «Луганской народной республики» Валерий Болотов.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передали источники, приближенные к «ЛНР».

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«Вчера, 5 июля, Болотов, несмотря на свои заявления о готовящимся контрнаступлении ополченцев, покинул Луганск и переместился в город Стаханов, откуда он родом», - сказал Снегирев. По его словам, Болотов прибыл в г.Стаханов на базу боевиков, расположенную в здании местного управления по борьбе с организованной преступностью.