В СНБО опровергают заявления террористов о сбитом ими самолете Су-25

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Сегодня приблизительно в полдень террористы распространили информацию о якобы сбитом самолете ВСУ Су-25. По полученной информации от сил АТО, ни один летательный аппарат не был сбит», - подчеркнул Лысенко.

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Он добавил, что «все самолеты Вооруженных сил находятся в полной боевой готовности и успешно выполняют задания по подавлению огневых точек боевиков, разгрому их тренировочных баз и опорных пунктов».