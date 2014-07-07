В СНБО опровергают заявления террористов о сбитом ими самолете Су-25
19:39, 07 июля 2014Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны Украины опровергают заявления террористов о сбитом ими сегодня самолете Су-25 Вооруженных сил Украины.
СУ-25 / Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
«Сегодня приблизительно в полдень террористы распространили информацию о якобы сбитом самолете ВСУ Су-25. По полученной информации от сил АТО, ни один летательный аппарат не был сбит», - подчеркнул Лысенко.
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Он добавил, что «все самолеты Вооруженных сил находятся в полной боевой готовности и успешно выполняют задания по подавлению огневых точек боевиков, разгрому их тренировочных баз и опорных пунктов».
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