Освобождение Донецка будет очень сложной операцией - Тымчук

Освобождения Донецка от боевиков «будет очень сложной операцией», заявляет координатор движения «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Сразу проводится аналогия, то есть небольшой Славянск, который мы несколько месяцев там блокадой, обстреливали и брали измором. В конце концов, победили. Но все равно, сколько времени прошло. Донецк или Луганск сравнивать невозможно по географии», - сказал Тымчук в эфире Радио Свобода.

По его словам, «во-первых, надо учитывать морально-психологический уровень террористов, которые только оккупировались в Славянске, которые повыгоняли милицию, заняли СБУ и прочее, против которых активных действий не могли проводить. Это одно, а второе, то сейчас их боевой дух, когда они бежали до Донецка и неизвестно, им удастся сбежать в Россию, есть ли вообще пути отступления. То есть все же стоит учитывать, что Донецк - это будет не Славянск».

Читайте такжеСилы АТО блокируют Донецк и Луганск для недопущения поставок террористам оружия

Как заявил Тымчук, вопрос о том, почему удары по боевикам, которые отступали из Славянска не были скоординированными, надо ставить руководству АТО.

«Когда только силы террористов выходили из Славянска, то удары по ним все же наносились. То, что он не был хорошо скоординирован, не было отработано взаимодействие, не реализована полностью разведывательная информация, то это, наверное, вопрос к руководству АТО. Но все же какая-то часть террористов была уничтожена», - сказал координатор движения «Информационное сопротивление».

«Почему уже потом из Краматорска в Донецк они отправились? Первое объяснение заключалось в том, что большая часть террористов передвигалась гражданским автотранспортом. То есть у нас не военное время. Если бы был полностью этот район блокирован, то, конечно, любая единица техники, неважно легковушка гражданская или бронетехника, только передвигается по дороге и не идентифицирована, то считается врагом - идет работа на уничтожение. Когда едет поток легковушек, то обнаружить, где из них террористы сидят, а где просто мирные жители, то это крайне сложно», - добавил Тымчук.

Читайте такжеАхметов: Донбасс бомбить нельзя, нужны переговоры

Украинские военные, которые принимают участие в антитеррористической операции, в течение последних дней освободили от пророссийских боевиков Славянск, Краматорск, Константиновку, Артемовск, Дружковку и несколько других населенных пунктов на востоке страны.

Пророссийские боевики продолжают контролировать Донецк, Луганск, Горловку и несколько городов поменьше. Украинские силовики продолжают антитеррористическую операцию.