Тюремщики предупреждают о постоянной угрозе захвата исправительных учреждений в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ГПтС сказал сегодня во время брифинга.

“Есть постоянная угроза захвата этих учреждений, речь идет о территории и оружии, которое находится в этих учреждениях”, - сказал он.

Читайте такжеТеррористы атакуют спецназовцев ГПтС - глава службыТакже он отметил, что в отношении каждого учреждения разработаны планы эвакуации на случаи возникновения угрозы для жизни и здоровья осужденных и заключенных, находящихся в учреждениях ГПтС.

Старенький рассказал, что “одно из учреждений Луганской области, которая географически оказалась между силами АТО и силами сепаратистов, оно находилась почти на границе с Россией. Сепаратисты устроили свой блокпост в 50 метрах от учреждения и примерно неделю над ним летали мины, снаряды и пули. В этом учреждении содержались женщины. В связи с угрозой для жизни этих женщин было принято решение об их эвакуации. На сегодня они находятся в безопасном месте”.