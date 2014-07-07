Ситуация на востоке Украины: террористы за сутки атаковали 10 раз, силы АТО считают пленных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в частности обстрелам были подвергнуты позиции и блокпосты украинских военнослужащих возле Луганска, Амвросиевки, Кременной, Должанского. Все нападения отбиты, ни один военнослужащий не погиб, лишь один получил ранения, сказал Лысенко.

Читайте такжеНочью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО - ТимчукТакже информационно-аналитический центр СНБО сообщает, что сегодня силы АТО сосредоточены на уничтожении баз подготовки, ячеек и блокпостов боевиков, восстановлении контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта.

В результате активных действий в рядах наемников наблюдаются панические настроения. Все больше боевиков сдается в плен. Сейчас ведутся подсчеты количества пленных и сданного ими оружия, сообщают в РНБО.