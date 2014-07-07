Для поступления помощи на восток Украины открыты гуманитарные коридоры - Аваков



Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в Славянске, сообщает сайт МВД.

«Первоочередное задание, которое поставили президент и премьер-министр: в Славянске и Краматорске нормализовать жизнь мирных граждан», - отметил министр.

По его словам, главное, чтобы «жители Славянска и Краматорска получили как можно быстрее то, что необходимо каждому гражданину Украины: заботу о себе, в данной ситуации, чтобы в Славянск вернулись свет, вода, элементарная связь, чтобы заработало телевидение».

Читайте такжеАграрии отправили в освобожденных городов картофель, свежий хлеб, овощи, мясо, сахар и крупы

Аваков также отметил, что в кратчайшие сроки телевизионную вышку, разрушенную сепаратистами на горе Карачун, возобновить не удастся, однако телевизионный сигнал появится в течение недели.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июля, украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля.